Форвард «Вашингтона» Уилсон не будет обжаловать свою 7-матчевую дисквалификацию

26-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон не будет обжаловать свою 7-матчевую дисквалификацию, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

Объяснение этому довольно простое — Том, его агент и представитель профсоюза игроков (NHLPA) рассмотрели все плюсы и минусы апелляции и, в конечном счете, решили не пользоваться данной возможностью.

Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.



Департамент наказал Уилсона за толчок на борт, мотивировав своё решение тем, что Карло находился в уязвимой позиции, а контакт с его головой был прямым и значительным. Также было особо отмечено наличие в послужном списке Уилсона других дисквалификаций и штрафов.