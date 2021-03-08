Форвард «Вашингтона» Уилсон не будет обжаловать свою 7-матчевую дисквалификацию

26-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон не будет обжаловать свою 7-матчевую дисквалификацию, сообщает журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».
Объяснение этому довольно простое — Том, его агент и представитель профсоюза игроков (NHLPA) рассмотрели все плюсы и минусы апелляции и, в конечном счете, решили не пользоваться данной возможностью.
Напомним, что в последнем матче регулярного чемпионата НХЛ защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло получил травму головы в жёстком столкновении с нападающим «Кэпиталз», в результате чего был вынужден покинуть лёд под присмотром врачей, а затем уехать в больницу. Судьи не зафиксировали нарушения в том моменте.
Департамент наказал Уилсона за толчок на борт, мотивировав своё решение тем, что Карло находился в уязвимой позиции, а контакт с его головой был прямым и значительным. Также было особо отмечено наличие в послужном списке Уилсона других дисквалификаций и штрафов.
- 8 марта 2021
-
02:18
-
01:12
-
00:00
- 7 марта 2021
-
23:51
-
23:40
-
22:46
-
22:31
-
21:56
-
21:43
-
21:18
-
20:13
-
19:56
-
19:42
-
19:36
-
19:22
-
19:19
-
18:40
-
17:54
-
17:39
-
17:29
-
17:14
-
16:46
-
16:00
-
15:36
-
15:10
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:39
-
13:26
-
13:05
-
13:00
-
12:34
-
12:15
-
12:01