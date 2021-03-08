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«Нью-Джерси» без Гусева всухую обыграл «Бостон», прервав 5-матчевую серию поражений

«Нью-Джерси» без Гусева всухую обыграл «Бостон», прервав 5-матчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ 0
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча завершилась победой гостей с минимальным счётом 1:0.

Точный бросок 30-летнего канадского форварда «Дэвилз» Кайла Палмьери на 16-й минуте 3-го периода принёс его команде победу в этом матче.

Российские представители «Дэвилз» Михаил Мальцев и Дмитрий Куликов провели на льду 14 минут 9 секунд и 18 минут 47 секунд. Оба – без результативных действий и с показателем полезности «+1». Отметим, что встречу пропустил другой российский форвард «Нью-Джерси» — Никита Гусев.

Голкипер «Дэвилз» Скотт Уэджвуд оформил свой 2-й шат-аут в сезоне, отразив все 40 бросков.

«Нью-Джерси Дэвилз», прервав 5-матчевую серию поражений, набрал 18 очков в 21 матче текущего сезона НХЛ. Подопечные Линди Раффа занимают 7-е место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Бостон Брюинз» (29) – на 4-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2021, понедельник. 01:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
0 : 1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Палмьери (Заха, Суббэн) – 55:23' (5x5)
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