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Георгиева заменили после 3 пропущенных шайб от «Питтсбурга» за 1 минуту

Георгиева заменили после 3 пропущенных шайб от «Питтсбурга» за 1 минуту
Хоккей / НХЛ 0
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В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, хозяева льда впереди – 3:1.

25-летний российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев был заменён на 18-й минуте игры после того, как голкипер пропустил 3 шайбы в период с 16-ю по 17-ю минуту встречи. За «Питтсбург» отличились Джон Марино, Каспери Капанен и Сидни Кросби.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Георгиев успел отразить 3 броска по воротам в этой игре. В рамке его сменил 31-летний американец Кейт Кинкейд, впервые вышедший на лёд в текущем сезоне НХЛ.

Георгиев отдал результативную передачу и повторил несколько достижений Лундквиста
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