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Георгиева заменили после 3 пропущенных шайб от «Питтсбурга» за 1 минуту

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, хозяева льда впереди – 3:1.

25-летний российский вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев был заменён на 18-й минуте игры после того, как голкипер пропустил 3 шайбы в период с 16-ю по 17-ю минуту встречи. За «Питтсбург» отличились Джон Марино, Каспери Капанен и Сидни Кросби.

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Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».



Георгиев успел отразить 3 броска по воротам в этой игре. В рамке его сменил 31-летний американец Кейт Кинкейд, впервые вышедший на лёд в текущем сезоне НХЛ.