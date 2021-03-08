Орлов броском в одно касание забросил в ворота «Филадельфии»

В эти минуты в Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Завершился 2-й период, гости ведут – 2:1.
За 15 секунд до окончания 2-го периода российский защитник «столичных» Дмитрий Орлов удачно подключился к атаке, завершив её точным броском в одно касание после шикарной передачи от Джона Карлсона.
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Для 29-летнего российского игрока обороны «Кэпиталз» Дмитрия Орлова это 2-е (2+0) очко 19-й игре в текущего сезона, его показатель полезности составляет «-3» при 6 минутах штрафного времени. Ему удалось прервать 7-матчевую серию без результативных действий.
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