«Оттава» в серии буллитов обыграла «Калгари». У Зайцева и Нестерова — по передаче

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» в гостях в серии буллитов обыграла «Калгари Флэймз». Счёт встречи — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Браун, Райан Дзингел, Колин Уайт. Победную попытку реализовал Дрейк Батерсон. Защитник Никита Зайцев отдал голевую передачу при показателе полезности «+1». Артём Зуб, Артём Анисимов, не реализовавший свою попытку в послематчевой серии буллитов, и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями, завершив встречу с нулевым показателем полезности.

За «Калгари» голы забили Марк Джордано, Джонни Годро, Ноа Хэнифин. Российский защитник Никита Нестеров отдал результативную передачу, закончив матч с показателем полезности «+1».

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» в ночь с 8 на 9 марта (по московскому времени) сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». «Калгари» в ночь с 11 на 12 марта примет «Монреаль Канадиенс».