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«Оттава» в серии буллитов обыграла «Калгари». У Зайцева и Нестерова — по передаче

«Оттава» в серии буллитов обыграла «Калгари». У Зайцева и Нестерова — по передаче
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» в гостях в серии буллитов обыграла «Калгари Флэймз». Счёт встречи — 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Браун, Райан Дзингел, Колин Уайт. Победную попытку реализовал Дрейк Батерсон. Защитник Никита Зайцев отдал голевую передачу при показателе полезности «+1». Артём Зуб, Артём Анисимов, не реализовавший свою попытку в послематчевой серии буллитов, и Евгений Дадонов не отметились результативными действиями, завершив встречу с нулевым показателем полезности.

За «Калгари» голы забили Марк Джордано, Джонни Годро, Ноа Хэнифин. Российский защитник Никита Нестеров отдал результативную передачу, закончив матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
08 марта 2021, понедельник. 05:30 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Браун (Шабо, Ткачук) – 13:48' (5x5)   0:2 Дзингел (Тирни, Райлли) – 15:56' (5x4)   1:2 Джордано (Ткачук, Нестеров) – 23:41' (5x5)   1:3 Уайт (Пол, Зайцев) – 27:09' (5x5)   2:3 Годро (Манджапане, Ткачук) – 43:27' (5x4)   3:3 Ханифин (Дюбе, Линдхольм) – 52:17' (5x5)   3:4 Батерсон – 65:00' (ПБ)

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава» в ночь с 8 на 9 марта (по московскому времени) сыграет в гостях с «Эдмонтон Ойлерз». «Калгари» в ночь с 11 на 12 марта примет «Монреаль Канадиенс».

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
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