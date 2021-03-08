Малкин стал второй звездой матча между «Питтсбургом» и «Нью-Йорк Рейнджерс»
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1).
Российский форвард за 16.49 на площадке забросил шайбу и отдал результативную передачу, а его показатель полезности составил «+1».
Первой звездой стал партнёр Малкина Каспери Капанен. В его активе 3 (1+2) очка. Третья звезда — ещё один форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби, в активе которого один гол.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джон Марино, Каспери Капанен, Сидни Кросби, Евгений Малкин и Зак Астон-Риз. За «Рейнджерс» единственный гол забил Мика Зибанеджад.
«Питтсбург» победил «Нью-Йорк Рейнджерс», у Малкина гол и ассист
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