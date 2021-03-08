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Главный тренер «Оттавы»: Дадонов может забивать 30 голов за сезон, ему надо больше бросать

Главный тренер «Оттавы»: Дадонов может забивать 30 голов за сезон, ему надо больше бросать
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Оттавы Сенаторз» Ди Джей Смит прокомментировал игру нападающего Евгения Дадонова, на счету которого лишь 1 (1+0) набранное очко в 10 последних матчах.

«У Дадонова голевой спад? Да, в последних 10 матчах он забил только один гол, но до этого у него было шесть шайб за 16 матчей. Я уверен, что Евгений — это форвард, который может забивать по 30 голов за сезон, просто нужна удачная серия. Кроме этого, ему необходимо больше бросать по воротам. Кто знает, может быть в следующем матче он «сядет на волну» и начнёт забивать много. Посмотрите на любую другую команду, лидеры тоже играют нестабильно. Я не переживаю по поводу его игры, но нужно больше бросать — только так можно забить и набрать очки», — приводит слова Смита TSN.

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