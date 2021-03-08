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Овечкин вышел на второе место в НХЛ по количеству шайб в выездных матчах, обойдя Айзермана

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:1. Российский нападающий «кэпс» Александр Овечкин забил гол при 0:1, сравняв счёт.

Таким образом, российский нападающий сместил Стива Айзермана со второго места по голам на выезде. Канадец забросил 362 шайбы. На счету Овечкина теперь 363 гола. Лидирует Уэйн Гретцки с 402 шайбами в выездных встречах.

Кроме того, Овечкин забросил 714-ю шайбу в НХЛ. Теперь российский нападающий отстаёт от Фила Эспозито на три гола.

Напомним, Овечкин за 17.27 на площадке совершил три броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1». В составе победителей шайбы забросили, помимо Александра Овечкина, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен. Голкипер Илья Самсонов совершил 36 сейвов после 37 бросков.