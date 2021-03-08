Форвард «Локомотива» Пулккинен побил рекорд по скорости гола в нынешнем плей-офф

В третьем матче серии «Локомотив» в овертайме обыграл «Йокерит» со счётом 3-2.
За минуту до конца первого периода нападающий ярославцев Теэму Пулккинен сильным броском послал шайбу в верхний угол ворот Андерса Линдбека, сделав счёт 2:0 в пользу «железнодорожников».
Шайба в полёте сумела развить скорость 161.5 км/ч, что сделало бросок Пулккинена самым сильным голевым броском в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина-2021, сообщается на официальной странице КХЛ в «Инстаграме».
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Пулккинен в итоге оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.
Напомним, что из-за ограничений по коронавирусу финский «Йокерит» проводит домашние матчи на арене соперника по паре плей-офф. После третьего матча счёт в серии стал 3-0 в пользу ярославцев.
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