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Форвард «Локомотива» Пулккинен побил рекорд по скорости гола в нынешнем плей-офф

В третьем матче серии «Локомотив» в овертайме обыграл «Йокерит» со счётом 3-2.

За минуту до конца первого периода нападающий ярославцев Теэму Пулккинен сильным броском послал шайбу в верхний угол ворот Андерса Линдбека, сделав счёт 2:0 в пользу «железнодорожников».

Шайба в полёте сумела развить скорость 161.5 км/ч, что сделало бросок Пулккинена самым сильным голевым броском в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина-2021, сообщается на официальной странице КХЛ в «Инстаграме».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Пулккинен в итоге оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.

Напомним, что из-за ограничений по коронавирусу финский «Йокерит» проводит домашние матчи на арене соперника по паре плей-офф. После третьего матча счёт в серии стал 3-0 в пользу ярославцев.