Карлсон: матч с «Флайерз» могла изменить одна шайба, Самсонов оставил «Вашингтон» в игре

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон прокомментировал игру российского голкипера столичной команды Ильи Самсонова в матче с «Филадельфией Флайерз». Вратарь отразил 36 из 37 бросков.

«Да, Самсонов сыграл просто здорово. Было много прекрасных сейвов, которые он сделал на протяжении всей встречи. Матч получался упорным, одна шайба могла всё изменить. И вот Илья ничего не пропускал, оставляя нас в игре, и его вклад в эту победу просто огромный», — приводит слова Карлсона официальная страница НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Филадельфию Флайерз» со счётом 3:1. За «Филадельфию» единственный гол забил Джоэль Фараби. В составе победителей шайбы забросили Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Ник Дженсен.