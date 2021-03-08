Овечкин — о 700-й результативной передаче Бекстрёма в НХЛ: Никлас — невероятный игрок

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после встречи с «Филадельфией Флайерз» (3:1) прокомментировал 700-ю передачу своего одноклубника Никласа Бекстрёма в НХЛ.
«Поздравляю Никласа, это большая цифра. Бекстрём — невероятный игрок, и я за него рад», — приводит слова Овечкина официальная страница НХЛ на русском языке.
Напомним, в матче с «Бостон Брюинз» (1:5), прошедшем в ночь с 5 на 6 марта, форвард достиг отметки в 700 результативных передач в НХЛ. Бекстрём стал пятым шведским игроком в истории НХЛ, которому покорилась отметка в 700 результативных передач. Рекордсменом является экс-капитан «Детройт Ред Уингз» Никлас Лидстрём (878).
Среди действующих игроков больше передач только у форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона (1097) и капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби (813).
В матче с «Филадельфией» Бекстрём отдал 701-ю результативную передачу.
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