Форвард «Автомобилиста» Голышев пропустит четвёртый матч с «Авангардом». У него травма

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев помещён в список травмированных, сообщается на официальной странице екатеринбургской команды в «Твиттере».



В конце второго периода третьего матча серии плей-офф между омским «Авангардом» и «Автомобилистом» Анатолий Голышев получил серьёзную травму в результате удара в спину от защитника «ястребов» Кирилла Готовца. В результате форвард Голышев отправился в раздевалку и в третьем периоде на льду не появлялся.

Таким образом, российский нападающий не примет участия в четвёртом матче, который пройдёт сегодня, 8 марта.

Кроме того, отмечается, что после официального обращения «Автомобилиста» лига признала нарушение Готовца, в ходе матча оставшееся безнаказанным.