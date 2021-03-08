Форвард «Автомобилиста» Голышев пропустит четвёртый матч с «Авангардом». У него травма
Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев помещён в список травмированных, сообщается на официальной странице екатеринбургской команды в «Твиттере».
В конце второго периода третьего матча серии плей-офф между омским «Авангардом» и «Автомобилистом» Анатолий Голышев получил серьёзную травму в результате удара в спину от защитника «ястребов» Кирилла Готовца. В результате форвард Голышев отправился в раздевалку и в третьем периоде на льду не появлялся.
Таким образом, российский нападающий не примет участия в четвёртом матче, который пройдёт сегодня, 8 марта.
Кроме того, отмечается, что после официального обращения «Автомобилиста» лига признала нарушение Готовца, в ходе матча оставшееся безнаказанным.
Форвард «Автомобилиста» Анатолий Голышев может пропустить 4-й матч серии с «Авангардом»
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