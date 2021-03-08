Сергей Мозякин пропустит матч с «Барысом»

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:00 мск.
Встречу пропустят форварды «Магнитки» Сергей Мозякин и Андрей Чибисов. На матч вызваны Егор Коробкин и Игорь Швырёв.
В состав «Барыса» вернулся Кёртис Валк.
«Барыс»:
Ортио (Карлссон);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;
Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Виделль — Петухов;
Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Валк — Михайлис;
Мусоров, Акользин — Шестаков — Шевченко.
«Металлург»:
Олкинуора (Кошечкин);
Дронов — Земчёнок, Чибисов Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Минулин — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кошелев;
Хольм — Мартынов, Кулёмин — Нестрашил — Карпов;
Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Швырёв.
Напомним, в серии ведёт «Металлург» со счётом 2:1.
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