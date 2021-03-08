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Сергей Мозякин пропустит матч с «Барысом»

Сергей Мозякин пропустит матч с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:00 мск.

Встречу пропустят форварды «Магнитки» Сергей Мозякин и Андрей Чибисов. На матч вызваны Егор Коробкин и Игорь Швырёв.

В состав «Барыса» вернулся Кёртис Валк.

«Барыс»:

Ортио (Карлссон);
Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;
Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Виделль — Петухов;
Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Валк — Михайлис;
Мусоров, Акользин — Шестаков — Шевченко.

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);
Дронов — Земчёнок, Чибисов Голдобин — Прохоркин — Плотников;
Минулин — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кошелев;
Хольм — Мартынов, Кулёмин — Нестрашил — Карпов;
Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Швырёв.

Напомним, в серии ведёт «Металлург» со счётом 2:1.

«Металлург» вышел вперёд в серии с «Барысом» благодаря шайбам Голдобина и Мартынова
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