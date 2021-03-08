Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сергей Мозякин пропустит матч с «Барысом»

Стали известны составы казахстанского «Барыса» и магнитогорского «Металлурга» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:00 мск.

Встречу пропустят форварды «Магнитки» Сергей Мозякин и Андрей Чибисов. На матч вызваны Егор Коробкин и Игорь Швырёв.

В состав «Барыса» вернулся Кёртис Валк.

«Барыс»:



Ортио (Карлссон);

Маклюков — Диц, Панюков — Вароне — Фрэттин;

Хитерингтон — Шалапов, Старченко — Виделль — Петухов;

Линтуниеми — Блэкер, Лилья — Валк — Михайлис;

Мусоров, Акользин — Шестаков — Шевченко.

«Металлург»:

Олкинуора (Кошечкин);

Дронов — Земчёнок, Чибисов Голдобин — Прохоркин — Плотников;

Минулин — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кошелев;

Хольм — Мартынов, Кулёмин — Нестрашил — Карпов;

Николаев, Рожков, Коробкин — Неколенко — Швырёв.



Напомним, в серии ведёт «Металлург» со счётом 2:1.