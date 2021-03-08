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Травмированный лидер «Динамо» Мн Спунер будет диджеем на раскатке перед матчем со СКА

Сегодня, 8 марта, в 17:10 стартует четвёртая встреча серии плей-офф Кубка Гагарина между минским «Динамо» и СКА. Счёт в серии 3-0 в пользу санкт-петербургской команды.

Диджеем на предматчевой раскатке будет нападающий белорусского клуба Райан Спунер, сообщается на официальной странице минчан в «Телеграме». Форвард не сможет помочь команде на льду из-за травмы.

«На раскатке DJ Spooner.

Сегодня ди-джеем на предматчевой раскатке будет выпускник гарвардской школы музыки Райан Спунер.



Приходите на трибуны и слушайте треки нашего форварда!» — говорится в сообщении.

Напомним, Спунер последний раз выходил на лёд 20 февраля в домашней встрече с челябинским «Трактором». Тот матч закончился победой минчан в овертайме со счётом 3:2.

В «регулярке» форвард принял участие в 36 встречах, набрав 39 (6+33) очков и став вторым лучшим бомбардиром команды. В плей-офф Спунер не принимал участия.