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В состав «Авангарда» вернулся Буше. Грубец и Каблуков не сыграют с «Автомобилистом»

В состав «Авангарда» вернулся Буше. Грубец и Каблуков не сыграют с «Автомобилистом»
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и омского «Авангарда» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск.

В состав омского клуба вернулся Рид Буше. Голкипер Шимон Грубец и форвард Илья Каблуков пропустят встречу.

«Автомобилист»:

Коварж (Галкин);
Трямкин — Щемеров, Макеев — Дацюк — Мэйсек;
Геноуей — Зборовский, Белоусов — Холланд — Бочаров;
Арзамасцев — Хольцер, Литовченко — Куликов — Жукенов;
Суслов — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Обидин.

«Авангард»:

Бобков (Мишуров);
Шарипзянов — Покка, Секач — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Дедунов — Стась — Потапов;
Чистяков — Чинахов, Хохлачёв — Семёнов — Костин.

Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Авангарда».

Шайба Белоусова на 59-й минуте принесла «Автомобилисту» победу в матче с «Авангардом»
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