В состав «Авангарда» вернулся Буше. Грубец и Каблуков не сыграют с «Автомобилистом»

Стали известны составы екатеринбургского «Автомобилиста» и омского «Авангарда» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 14:30 мск.
В состав омского клуба вернулся Рид Буше. Голкипер Шимон Грубец и форвард Илья Каблуков пропустят встречу.
«Автомобилист»:
Коварж (Галкин);
Трямкин — Щемеров, Макеев — Дацюк — Мэйсек;
Геноуей — Зборовский, Белоусов — Холланд — Бочаров;
Арзамасцев — Хольцер, Литовченко — Куликов — Жукенов;
Суслов — Зайцев, Хрипунов — Протапович — Обидин.
«Авангард»:
Бобков (Мишуров);
Шарипзянов — Покка, Секач — Найт — Буше;
Емелин — Каски, Ковальчук — Зернов — Толчинский;
Готовец — Береглазов, Дедунов — Стась — Потапов;
Чистяков — Чинахов, Хохлачёв — Семёнов — Костин.
Напомним, счёт в серии 2-1 в пользу «Авангарда».
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