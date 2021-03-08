Овечкин — о новом контракте: ситуация выглядит так же

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, есть ли какие-либо новости по его контракту. Действующее соглашение 35-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Ситуация выглядит так же. Ничего», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.
Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
- 8 марта 2021
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:05
-
14:42
-
14:04
-
13:55
-
13:27
-
13:16
-
12:39
-
12:16
-
12:15
-
11:41
-
11:18
-
11:00
-
10:41
-
10:35
-
10:10
-
09:47
-
09:33
-
09:19
-
08:57
-
08:35
-
08:25
-
07:08
-
06:16
-
05:41
-
04:53
-
04:41
-
04:37
-
03:57
-
03:43
-
03:31
-
02:18
-
01:12