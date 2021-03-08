Овечкин — о новом контракте: ситуация выглядит так же

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, есть ли какие-либо новости по его контракту. Действующее соглашение 35-летнего хоккеиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.



«Ситуация выглядит так же. Ничего», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

Овечкин выступает в составе «Вашингтон Кэпиталз» с 2005 года. С 2010 года Александр является капитаном команды. В 2018 году он привёл «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим престижный трофей в качестве капитана команды НХЛ.



В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов. Он разделил награду, вручаемую лучшему снайперу НХЛ, с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.