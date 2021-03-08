Мичков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата МХЛ

Сегодня, 8 марта, завершился регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги.



Лучшим снайпером турнира стал нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков. На его счету 38 шайб в 56 матчах.

9 декабря 2020 года Мичкову исполнилось 16 лет. Часть шайб хоккеист забросил в возрасте 15 лет.



Ближайшим преследователем Мичкова в гонке снайперов стал 18-летний форвард МХК «Динамо-Москва» Александр Кисаков (36 шайб).



Лучшим бомбардиром стал нападающий «Локо» Степан Никулин. На его счету 74 (33+41) очка. Он на один балл опередил Александра Кисакова, набравшего 73 (36+37) очков. Матвей Мичков в списке бомбардиров с 56 (38+18) результативными баллами занял восьмое место.

Напомним, в конце февраля Мичков побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в МХЛ среди игроков до 17 лет.