Мичков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата МХЛ

Сегодня, 8 марта, завершился регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги.
Лучшим снайпером турнира стал нападающий «СКА-1946» Матвей Мичков. На его счету 38 шайб в 56 матчах.
9 декабря 2020 года Мичкову исполнилось 16 лет. Часть шайб хоккеист забросил в возрасте 15 лет.
Ближайшим преследователем Мичкова в гонке снайперов стал 18-летний форвард МХК «Динамо-Москва» Александр Кисаков (36 шайб).
Лучшим бомбардиром стал нападающий «Локо» Степан Никулин. На его счету 74 (33+41) очка. Он на один балл опередил Александра Кисакова, набравшего 73 (36+37) очков. Матвей Мичков в списке бомбардиров с 56 (38+18) результативными баллами занял восьмое место.
Напомним, в конце февраля Мичков побил рекорд Никиты Кучерова по очкам в МХЛ среди игроков до 17 лет.
- 8 марта 2021
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