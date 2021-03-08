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«Барыс» сравнял счёт в матче с «Металлургом» после грубой ошибки Олкинуоры

«Барыс» сравнял счёт в матче с «Металлургом» после грубой ошибки Олкинуоры
Хоккей / КХЛ 0

В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает магнитогорский «Металлург» (2:2, второй перерыв).

На 27-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу «сталеваров» хозяева площадки пошли в атаку. Линус Виделль вошёл в зону и сделал передачу в сторону пятачка, но попал в защитника магнитогорцев. Шайба отскочила к Джесси Блэкеру, который, обработав снаряд, послал его точно в «домик» голкиперу «Металлурга» Юхо Олкинуоре. Финский вратарь не смог выручить команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.

Календарь плей-офф КХЛ
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