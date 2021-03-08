«Барыс» сравнял счёт в матче с «Металлургом» после грубой ошибки Олкинуоры

В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Барыс» в Нур-Султане принимает магнитогорский «Металлург» (2:2, второй перерыв).

На 27-й минуте встречи при счёте 2:1 в пользу «сталеваров» хозяева площадки пошли в атаку. Линус Виделль вошёл в зону и сделал передачу в сторону пятачка, но попал в защитника магнитогорцев. Шайба отскочила к Джесси Блэкеру, который, обработав снаряд, послал его точно в «домик» голкиперу «Металлурга» Юхо Олкинуоре. Финский вратарь не смог выручить команду.

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Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.