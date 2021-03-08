«Динамо» Мн — СКА: стали известны составы команд на четвёртый матч серии
Стали известны составы минского «Динамо» и СКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» Мн:
Фурх (Тейлор);
Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Воронин;
Альмквист — Соловьёв, Клинкхаммер — Протас — Мосалёв;
Знахаренко — Шинкевич, Горбунов — Паре — Демков;
Павлович, Мартынов, Алистров — Усов — Когалев.
СКА:
Самонов (Хелльберг);
Хафизуллин — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Кетов;
Бенгтссон — Белов, Кузьменко — Вей — Бурдасов;
Антипин — Токранов, Галимов — Швец-Роговой — Стрёмвалль;
Кирсанов, Марченко, Тимкин — Кукштель — Подколзин.
Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу санкт-петербургских «армейцев».
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