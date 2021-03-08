«Динамо» Мн — СКА: стали известны составы команд на четвёртый матч серии

Стали известны составы минского «Динамо» и СКА на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» Мн:

Фурх (Тейлор);

Фальковский — Менелл, Принс — Митчелл — Воронин;

Альмквист — Соловьёв, Клинкхаммер — Протас — Мосалёв;

Знахаренко — Шинкевич, Горбунов — Паре — Демков;

Павлович, Мартынов, Алистров — Усов — Когалев.

СКА:

Самонов (Хелльберг);

Хафизуллин — Ожиганов, Ткачёв — Кемппайнен — Кетов;

Бенгтссон — Белов, Кузьменко — Вей — Бурдасов;

Антипин — Токранов, Галимов — Швец-Роговой — Стрёмвалль;

Кирсанов, Марченко, Тимкин — Кукштель — Подколзин.

Напомним, счёт в серии — 3-0 в пользу санкт-петербургских «армейцев».