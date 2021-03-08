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Михайлис — о 4:2 с «Металлургом»: напряжённая игра. Счёт в серии 2-2, борьба продолжается

Михайлис — о 4:2 с «Металлургом»: напряжённая игра. Счёт в серии 2-2, борьба продолжается
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:2).

«Хорошая эмоциональная и напряжённая игра. Много борьбы, столкновений. Хорошо реализовали большинство, выстояли «3 на 5», правда, в меньшинстве всё равно пропустили, но ничего страшного. Сейчас врач команды обследует Вароне, пока неясно, что с ним.

В третьем периоде после заброшенной шайбы продолжили играть в свой хоккей, прессинговать, действовать активно и владеть шайбой. У Дица ничего страшного, немного нос разбили. Счёт в серии 2-2, борьба продолжается», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Таким образом, «Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 2-2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске 10 марта.

«Барыс» обыграл «Металлург» и сравнял счёт в серии — 2-2
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