Михайлис — о 4:2 с «Металлургом»: напряжённая игра. Счёт в серии 2-2, борьба продолжается

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (4:2).
«Хорошая эмоциональная и напряжённая игра. Много борьбы, столкновений. Хорошо реализовали большинство, выстояли «3 на 5», правда, в меньшинстве всё равно пропустили, но ничего страшного. Сейчас врач команды обследует Вароне, пока неясно, что с ним.
В третьем периоде после заброшенной шайбы продолжили играть в свой хоккей, прессинговать, действовать активно и владеть шайбой. У Дица ничего страшного, немного нос разбили. Счёт в серии 2-2, борьба продолжается», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Таким образом, «Барыс» сравнял счёт в серии до четырёх побед — 2-2. Пятая игра пройдёт в Магнитогорске 10 марта.
- 8 марта 2021
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