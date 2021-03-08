Ковальчук: перед вторым овертаймом съел шоколадку «Алёнка» — сработало

Нападающий «Авангарда» Илья Ковальчук прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (4:3 ОТ). В этой встрече форвард забросил победную шайбу в овертайме, оформив дубль.
«Хорошая игра получилась, в конце заработали удаления, и большинство здорово сыграло. На характере вытащили, серия продолжается. В чём секрет моей физической формы? Когда с Толчи и Зеней играешь, они тебя заряжают энергией, и ты выглядишь чуть быстрее, чем на самом деле. Как готовился перед вторым овертаймом? Съел шоколадку «Алёнка» — сработало», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Таким образом, «Авангард» одержал третью победу в противостоянии. Счёт в серии до четырёх побед стал — 3-1 в пользу омского клуба. Пятая игра пройдёт в Балашихе 10 марта.
- 8 марта 2021
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