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Мэйсек — о проигрыше во втором овертайме: «Автомобилист» всё ещё жив

Мэйсек — о проигрыше во втором овертайме: «Автомобилист» всё ещё жив
Хоккей / КХЛ 0
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Нападающий «Автомобилиста» Брукс Мэйсек прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:4 ОТ, 1-3 — в серии).

«Равная игра. Очень обидно за пропущенные два гола в меньшинстве на последних минутах третьего периода. Я чувствовал себя хорошо, в плане физики не было никаких проблем. В овертайме обе команды играли хорошо, имели моменты. «Авангард» победил, но мы всё ещё живы, настраиваемся на пятый матч в Балашихе.

Я бы не сказал, что мы сами отдали игру. Удаления в конце — это лишь неудачное стечение обстоятельств, никакой грубости там не было. Играть с Дацюком — это потрясающе, я первый раз в жизни играю с хоккеистом такого уровня. Сегодня нам удалось создать несколько хороших моментов.

Самое главное для нас — это не удаляться. Но провести матч без единого удаления очень тяжело. Нам надо играть в прессинг, оказывать на «Авангард» давление и реализовывать свои моменты — в этом ключ к успеху», — передаёт слова Мэйсека корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» отыгрался с 1:3 в третьем периоде и победил «Автомобилист» в овертайме
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