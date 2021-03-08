Гол Мосалёва принёс минскому «Динамо» первую победу в серии со СКА
В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина минское «Динамо» обыграло СКА. Встреча проходила на стадионе «Минск-Арена» в столице Беларуси и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.
Победную шайбу в третьем периоде забросил форвард «Динамо» Денис Мосалёв. Два очка в составе белорусского клуба набрал Бреннан Менелл (0+2). Голкипер хозяев Доминик Фурх отразил 23 броска. Единственный гол у СКА забил Андрей Кузьменко.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом, белорусский клуб одержал первую победу в противостоянии. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев». Пятая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 10 марта.
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