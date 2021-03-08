Разин: жалко отпускать такие матчи. «Северсталь» была не хуже «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:5, 1-3 — в серии).

«Неважное начало, как и во всех матчах, дали сопернику фору 0:2. Уже в первом периоде могли забить один гол, потом сравняли счёт во втором отрезке, когда имели кучу моментов. Не знаю, просто нет слов, как мы не используем такие моменты. Ладно…

Конечно, жалко отпускать такие матчи, потому что «Северсталь», по крайней мере, была не хуже «Динамо». Но ничего страшного. Может быть, нам это и поможет. Когда «Северсталь» стоит на краю пропасти, мы начинаем всегда играть. Серия продолжается, едем в Москву, играем дальше», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.