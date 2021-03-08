Крикунов – о зависимости «Динамо» от первого звена: это наша слабость – и это наша сила

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Северсталью» (5:2, 3-1 — в серии).
«Начали хорошо, собрано, использовали большинство, но потом решили играть все в атаке и не отрабатывать в обороне. Сразу получили два гола, и всё начали сначала. Хорошо, что забили потом и довели игру до победы. Было тяжело, когда счёт стал 2:2. Минут десять нас прилично потрепали. Очень важный матч, счёт становился или 3:1 или 2:2, наверное, поэтому игроки так нервничали.
Забивает в основном первое звено? Это наша слабость – и это наша сила. Пяярви провёл неплохой матч. Гол забил. Второе звено тоже должно делать результат. Как найти баланс между подключениями защитников в атаку и игрой в обороне? В перерыве вот добивались...», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 марта 2021
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