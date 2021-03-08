Разин – об отсутствии Подъяпольского: дали отдохнуть, «Северсталь» же к Кубку идёт

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:5, 1-3 — в серии).
«Почему не играл Подъяпольский? А что, Шугаев плохо отыграл сегодня? Я знал, что он сыграет хорошо. Считаю, что он много раз оставлял команду в игре в первом периоде. А Подъяпольскому дали отдохнуть, потому что после предыдущего матча у человека просто не оставалось эмоций. Сделали очевидный выбор в пользу Шугаева, который сыграл хорошо. С Владиславом всё в порядке. Мы же к Кубку идём, а не просто один матч нужно было выиграть, поэтому дали отдохнуть.
Ноль голов в большинстве за всю серию? В пустые ворота не забиваем, этого и не хватает. Вот у нас был момент, когда человек бросал в пустые ворота и не попал. Считаю, что мы сыграли одну из лучших своих игр. Когда мы выиграли 5:2, мне кажется, забили 40-50% моментов от созданных. А сегодня в одном втором периоде создали шесть чистейших моментов. Можно кучу моментов назвать, но не забили», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 марта 2021
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