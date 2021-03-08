Белов — о 1:2 с «Динамо» Мн: СКА едет домой и будет играть только на победу

Защитник СКА Антон Белов прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с минским «Динамо» (1:2, 3-1 — в серии).

«Ничего нового, как и три предыдущих матча, была очень упорная борьба. Соперник реализовал на один момент больше. Мы забили один гол, моменты были и в первом периоде, и в большинстве. Так получилось, что соперник забил на один гол больше. Мы едем домой и будем играть только на победу.

Первую смену старался покороче сыграть, чтобы физически войти в игру. Ноги не забивались, площадка здесь побольше, непривычно после нашей домашней арены. Были моменты и у меня сегодня, нужно реализовывать.

У «Динамо» на протяжении всех встреч прослеживается рисунок игры, они выполняют тренерскую установку. Видно, что это команда тренера. Они делают одно и то же, даже если что-то не получается, они продолжают упорно это делать и добиваются своего», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.