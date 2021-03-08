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Сегодня, 8 марта, завершился регулярный чемпионат Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). Победителем Западной конференции стал МХК «Динамо-Москва». В последнем матче регулярки столичная команда разгромила подмосковный «Атлант» (9:1) и обошла ярославский «Локо» на одно очко.

Первое место на Востоке впервые в своей истории заняла «Чайка». В 56 матчах чемпионата нижегородский клуб набрал 84 очка и на два балла опередил казанский «Ирбис».

Таким образом, определились все пары 1/8 финала Кубка Харламова.

Восточная конференция:

«Чайка» (Нижний Новгород) – «Спутник» (Альметьевск)

«Ирбис» (Казань) – «Авто» (Екатеринбург)

«Белые Медведи» (Челябинск) – «Стальные Лисы» (Магнитогорск)

«Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск) – «Толпар» (Уфа)

Западная конференция:

МХК «Динамо» (Москва) – МХК «Атлант» (Московская область)

«Локо» (Ярославль) – МХК «Динамо СПб» (Санкт-Петербург)

«СКА-1946» (Санкт-Петербург) – «Алмаз» (Череповец)

МХК «Спартак» (Москва) – «Красная Армия» (Москва).