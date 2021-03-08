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Разин: соотношение цена-качество второго звена «Северстали» намного лучше, чем у «Динамо»

Разин: соотношение цена-качество второго звена «Северстали» намного лучше, чем у «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:5, 1-3 — в серии).

«Гуслистов уже давно играет в сочетании с Гераськиным. В начале матча поставили к ним Вовченко, это старая связка Вовченко с Гераськиным, а в третьем периоде перекинули Даниила, чтобы сделать связку с Вихаревым.

Что касается Гуслистова, то он очень сильно прибавил. И я считаю, что, действуя против второй пятёрки «Динамо», где у них этот швед с финном и Тарасовым играют, соотношение цена-качество у нас намного получше.

Вернётся ли Няттинен в этом плей-офф? Няттинен закончил сезон, дай бог, чтобы он вообще дальше продолжил играть», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Хет-трик Сергеева помог московскому «Динамо» обыграть «Северсталь». Счёт в серии — 3-1
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