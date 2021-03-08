Менелл: если вернём серию в Минск, знаю, что «Динамо» выиграет шестой матч у СКА

Защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (2:1, 1-3 — в серии).

«Все отработали отлично, выложились. Забили гол в нужный момент, да и Доминик Фурх нас подтащил. У СКА есть преимущество из-за размеров площадки в Петербурге, у нас — в Минске. Нужно просто делать свою работу. Нам нужно сыграть правильно и найти возможность победить. Если вернемся в Минск, знаю, что победим в шестой игре, потому что у нас замечательные болельщики», — передаёт слова Менелла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Таким образом, белорусский клуб одержал первую победу в противостоянии. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев». Пятая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 10 марта.