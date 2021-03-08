Менелл: если вернём серию в Минск, знаю, что «Динамо» выиграет шестой матч у СКА
Защитник минского «Динамо» Бреннан Менелл прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (2:1, 1-3 — в серии).
«Все отработали отлично, выложились. Забили гол в нужный момент, да и Доминик Фурх нас подтащил. У СКА есть преимущество из-за размеров площадки в Петербурге, у нас — в Минске. Нужно просто делать свою работу. Нам нужно сыграть правильно и найти возможность победить. Если вернемся в Минск, знаю, что победим в шестой игре, потому что у нас замечательные болельщики», — передаёт слова Менелла корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Таким образом, белорусский клуб одержал первую победу в противостоянии. Счёт в серии — 3-1 в пользу «армейцев». Пятая встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 10 марта.
Гол Мосалёва принёс минскому «Динамо» первую победу в серии со СКА
Рекомендуем вам
- 8 марта 2021
-
21:48
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
19:51
-
19:43
-
19:17
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:54
-
18:44
-
18:16
-
17:25
-
17:00
-
16:43
-
16:33
-
16:25
-
15:52
-
15:42
-
15:30
-
15:05
-
14:42
-
14:04
-
13:55
-
13:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам