Принс: «Динамо» Мн особо ничего не меняло, просто использовало моменты, и Фурх подтащил

Нападающий минского «Динамо» Шэйн Принс прокомментировал результат четвёртого матча серии плей-офф КХЛ со СКА (2:1, 1-3 — в серии).

«Провели отличный матч. Не очень удачно начали, но в концовке перекатали соперника и победили. Все последние три матча мы провели неплохо. Сегодня особо ничего не меняли — просто использовали свои моменты, да и Фурх нас подтащил.

Выступление Райана Спунера перед матчем — это лучшая музыка сезона. Всей команде очень понравилось. Сказал Райану, что он сыграл шикарно.

Рад тому, как нас поддерживали болельщики. Классно играть при таких трибунах. В Питере нам понадобится, чтобы хорошо сыграло наше большинство и меньшинство», — передаёт слова Принса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.