Вайсфельд — об удалении Дженовея: Буше очень красиво упал, но симуляции не было

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд прокомментировал удаление защитника «Автомобилиста» Чарльза Дженовея в третьем периоде четвёртого матча серии плей-офф КХЛ с «Авангардом» (3:4 ОТ, 1-3 — в серии).

«Сначала может показаться симуляция со стороны Буше, но при дальнейших просмотрах четко видно, что клюшка Дженовея попала между ног Буше. Реакция защитника «Автомобилиста» тоже говорит сама за себя — он просто развернулся и поехал, понял, что ошибся. Когда ты едешь на коньках, а у тебя между ног появляется клюшка, то тут никак не удержишься.

Другой вопрос, что Буше упал как-то слишком картинно — если бы дали обоюдное удаление, то никто бы не удивился. Это даже не спорный, а просто очень плохой эпизод для судей: видно, что клюшка между ног, в то же время Буше падает слишком красиво, и с трибун будет смотреться как симуляция.

Но нападающий «Авангарда» ведь разворачивался, и в момент разворота на его пути появилась клюшка, поэтому он и упал красиво, так получилось. Ключевой момент — Дженовей поставил клюшку между ног. Я считаю, что Буше очень красиво упал, но симуляции или приукрашивания там не было», — приводит слова Вайсфельда Sport24.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».