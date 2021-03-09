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Дадонов с передачи Зайцева забил восьмой гол в сезоне НХЛ

Дадонов с передачи Зайцева забил восьмой гол в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе " Роджерс Плэйс" проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Оттаву Сенаторз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт 1:1. За «Оттаву» отличился российский нападающий Евгений Дадонов. Результативными передачами отметились Тома Шабо и российский защитник Никита Зайцев. Для Дадонова этот гол стал восьмым в нынешнем сезоне НХЛ.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

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