Владимир Тарасенко набрал первое очко в сезоне НХЛ. Видео
В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз».
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Гол за «Сент-Луис» забил Нико Миккола. Результативной передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Он набрал первое очко в нынешнем сезоне НХЛ.
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Владимир Тарасенко проводит свой второй матч в нынешнем сезоне НХЛ. В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных.
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