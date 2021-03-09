Владимир Тарасенко набрал первое очко в сезоне НХЛ. Видео

В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. Гол за «Сент-Луис» забил Нико Миккола. Результативной передачей отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Он набрал первое очко в нынешнем сезоне НХЛ.

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Владимир Тарасенко проводит свой второй матч в нынешнем сезоне НХЛ. В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных.