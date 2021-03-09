«Сент-Луис» вновь вышел вперёд в матче с «Сан-Хосе»

В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Ранее сообщалось, что российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.

Владимир Тарасенко проводит свой второй матч в нынешнем сезоне НХЛ. В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных.

Всего на счету россиянина 509 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он записал в свой актив 214 голов и сделал 216 результативных передач.