«Сент-Луис» вновь вышел вперёд в матче с «Сан-Хосе»
В эти минуты в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Сент-Луис Блюз».
На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу гостей. Ранее сообщалось, что российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
Владимир Тарасенко проводит свой второй матч в нынешнем сезоне НХЛ. В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных.
Всего на счету россиянина 509 матчей в Национальной хоккейной лиге, в которых он записал в свой актив 214 голов и сделал 216 результативных передач.
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