«Колорадо» проиграл «Аризоне», несмотря на гол Валерия Ничушкина
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризона Койотс». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Дерик Брассар, Джейкоб Чикран и Юхан Ларссон. За «Колорадо» забивали российский нападающий Валерий Ничушкин и Андре Бураковски. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ.
«Колорадо» потерпел второе поражения кряду. «Аризона» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре матча.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Брассар (Келлер, Экман-Ларссон) – 04:54' (5x4) 0:2 Чикран (Келлер, Голигоски) – 15:17' (5x5) 1:2 Ничушкин (Кадри, Грейвз) – 29:31' (4x4) 2:2 Бураковски (Жирар, Рантанен) – 34:52' (5x4) 2:3 Ларссон (Экман-Ларссон, Кессел) – 44:06' (5x5)
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