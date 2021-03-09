«Колорадо» проиграл «Аризоне», несмотря на гол Валерия Ничушкина

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризона Койотс». Встреча состоялась в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Дерик Брассар, Джейкоб Чикран и Юхан Ларссон. За «Колорадо» забивали российский нападающий Валерий Ничушкин и Андре Бураковски. Для россиянина этот гол стал пятым в нынешнем сезоне НХЛ.

«Колорадо» потерпел второе поражения кряду. «Аризона» в свою очередь одержала третью победу за последние четыре матча.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.