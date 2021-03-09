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«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Тарасенко набрал первое очко в сезоне НХЛ

«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Тарасенко набрал первое очко в сезоне НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Сан-Хосе» отличились Марк-Эдурар Власик, Логан Кутюр и Эвандер Кейн. В составе гостей забивали Нико Миккола и Брэйден Шенн. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Это его первое очко в нынешнем сезоне НХЛ. Он провёл свой второй матч в нынешнем сезоне НХЛ. В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео гола Ничушкина можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2021, вторник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 2
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Миккола (Тарасенко, О'Райлли) – 04:16' (5x5)   1:1 Власик (Донато, Марло) – 27:00' (5x5)   1:2 Шенн (Перрон, О'Райлли) – 39:06' (5x4)   2:2 Кутюр (Донато, Балцерс) – 47:58' (5x4)   3:2 Кейн (Карлссон) – 60:41' (3x3)
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