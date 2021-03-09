«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Тарасенко набрал первое очко в сезоне НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча состоялась в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

За «Сан-Хосе» отличились Марк-Эдурар Власик, Логан Кутюр и Эвандер Кейн. В составе гостей забивали Нико Миккола и Брэйден Шенн. Российский нападающий Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Это его первое очко в нынешнем сезоне НХЛ. Он провёл свой второй матч в нынешнем сезоне НХЛ. В сентябре 2020 года Тарасенко перенёс операцию на плече. Россиянин был помещён клубом в долгосрочный список травмированных.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.