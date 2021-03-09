«Ванкувер» сравнял счёт на последней минуте 3-го периода и обыграл «Монреаль» по буллитам

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча состоялась в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 2:1.



За «Канадиенс» отличился Джефф Питри. Ему ассистировали Томаш Татар и Еспери Котканиеми. На последней минуте третьего периода счёт сравнял Адам Годетт. Единственную шайбу в серии буллитов забросил Бо Хорват, принеся «Ванкуверу» победу.



Голкипер «Хабс» Кэри Прайс отразив 28 из 29 бросков. На счету вратаря «Кэнакс» Тэтчера Демко 29 сейвов после 30 бросков.



Российский защитник «Монреаля» Александр Романов результативными действиями не отметился, завершив матч с нулевым показателем полезности.

Эта победа стала второй подряд для «Канадиенс». В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер» и «Монреаль» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 11 марта. Старт запланирован на 7:00 мск.