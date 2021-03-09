Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Анахайм» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес», несмотря на хет-трик Кемпе

«Анахайм» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес», несмотря на хет-трик Кемпе
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.

За «Анахайм» отличились Кевин Шаттенкирк, Бен Хаттон, Якоб Сильверберг, Рикард Раккель, оформивший дубль, и Адам Хенрик, на чьём счету победная шайба в овертайме. В составе гостей забивали Дастин Браун, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе, оформивший хет-трик.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2021, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
6 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Шаттенкирк (Лундестрём) – 02:45' (5x5)   1:1 Кемпе (Лизотт, Мур) – 09:45' (5x5)   2:1 Ракелль (Комтуа, Гецлаф) – 16:46' (5x5)   2:2 Браун (Копитар, Гросеник) – 21:01' (5x4)   3:2 Хаттон (Комтуа, Ракелль) – 28:30' (5x5)   4:2 Сильверберг (Хенрик, Ларссон) – 34:04' (4x5)   4:3 Кемпе (Копитар, Даути) – 36:28' (5x4)   5:3 Ракелль (Комтуа) – 38:15' (5x5)   5:4 Атанасиу – 41:18' (5x5)   5:5 Даути (Даути, Рой) – 57:28' (5x5)   6:5 Хаттон (Джонс) – 63:00' (3x3)

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» и «Лос-Анджелес» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 11 марта. Старт запланирован на 5:30 мск.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021