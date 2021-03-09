«Анахайм» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес», несмотря на хет-трик Кемпе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.



За «Анахайм» отличились Кевин Шаттенкирк, Бен Хаттон, Якоб Сильверберг, Рикард Раккель, оформивший дубль, и Адам Хенрик, на чьём счету победная шайба в овертайме. В составе гостей забивали Дастин Браун, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе, оформивший хет-трик.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» и «Лос-Анджелес» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 11 марта. Старт запланирован на 5:30 мск.



В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.