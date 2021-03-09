«Анахайм» в овертайме переиграл «Лос-Анджелес», несмотря на хет-трик Кемпе

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:5.
За «Анахайм» отличились Кевин Шаттенкирк, Бен Хаттон, Якоб Сильверберг, Рикард Раккель, оформивший дубль, и Адам Хенрик, на чьём счету победная шайба в овертайме. В составе гостей забивали Дастин Браун, Андреас Атанасиу и Адриан Кемпе, оформивший хет-трик.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» и «Лос-Анджелес» вновь сыграют между собой. Встреча состоится 11 марта. Старт запланирован на 5:30 мск.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 11 мая.
- 9 марта 2021
-
08:43
-
08:38
-
08:28
-
07:41
-
07:39
-
07:34
-
06:48
-
06:40
-
06:34
-
05:46
-
05:32
-
02:37
- 8 марта 2021
-
23:22
-
22:58
-
22:28
-
21:48
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:17
-
20:12
-
19:51
-
19:43
-
19:17
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:54