В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
За три минуты до конца основного времени при счёте 3:2 в пользу «Автомобилиста» судьи удалили игрока екатеринбургского клуба Чарльза Дженовея, квалифицировав подножку в моменте с форвардом омичей Ридом Буше. «Авангард» смог реализовать численное большинство, сравняв счёт и переведя встречу в овертайм, где и добыл победу.
Многие считают, что Буше откровенно симулировал в моменте с удалением Дженовея.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Была ли симуляция со стороны Рида Буше в моменте с удалением Чарльза Дженовея?»
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