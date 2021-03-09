Была ли симуляция со стороны Рида Буше в моменте с удалением Чарльза Дженовея?

В четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» обыграл «Автомобилист». Встреча проходила на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

За три минуты до конца основного времени при счёте 3:2 в пользу «Автомобилиста» судьи удалили игрока екатеринбургского клуба Чарльза Дженовея, квалифицировав подножку в моменте с форвардом омичей Ридом Буше. «Авангард» смог реализовать численное большинство, сравняв счёт и переведя встречу в овертайм, где и добыл победу.

Многие считают, что Буше откровенно симулировал в моменте с удалением Дженовея.

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«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Была ли симуляция со стороны Рида Буше в моменте с удалением Чарльза Дженовея?»