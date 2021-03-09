Киф: из-за травмы Мэттьюсу не так просто бросать. Ему приходится терпеть, и он справляется

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал игру форварда Остона Мэттьюса в последних матчах команды.



По словам Кифа, у Мэттьюса травмирована кисть правой руки, что влияет на его бросок.



«Мы переводили его на разные позиции при игре в большинстве. Заметно, что ему не так просто бросать, но у него всё в полном порядке с другими элементами игры: он может подержать шайбу, сыграть в пас.



Он создаёт голевые моменты, выводит партнёров на бросок, играет на них. Он очень много полезного делает для команды.



Тут мы имеем дело с травмой, которая в любом случае со временем заживёт. Ему нужно время. Нам очень повезло, что мы столкнулись именно с таким типом травмы. Ему приходится играть с ней, терпеть, и он неплохо справляется», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, вернувшийся в состав после травмы руки игрок не набрал очков в трёх матчах подряд, его безголевая серия продлилась до 5 встреч. Пока он по-прежнему лидирует в гонке снайперов с 18 шайбами в 23 матчах.