Киф: из-за травмы Мэттьюсу не так просто бросать. Ему приходится терпеть, и он справляется

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Киф прокомментировал игру форварда Остона Мэттьюса в последних матчах команды.
По словам Кифа, у Мэттьюса травмирована кисть правой руки, что влияет на его бросок.
«Мы переводили его на разные позиции при игре в большинстве. Заметно, что ему не так просто бросать, но у него всё в полном порядке с другими элементами игры: он может подержать шайбу, сыграть в пас.
Он создаёт голевые моменты, выводит партнёров на бросок, играет на них. Он очень много полезного делает для команды.
Тут мы имеем дело с травмой, которая в любом случае со временем заживёт. Ему нужно время. Нам очень повезло, что мы столкнулись именно с таким типом травмы. Ему приходится играть с ней, терпеть, и он неплохо справляется», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, вернувшийся в состав после травмы руки игрок не набрал очков в трёх матчах подряд, его безголевая серия продлилась до 5 встреч. Пока он по-прежнему лидирует в гонке снайперов с 18 шайбами в 23 матчах.
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