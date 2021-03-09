Салливан: мне нравится химия Малкина с Капаненом, их взаимодействие обнадёживает

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре звена форварда Евгения Малкина в последних матчах сезона НХЛ.
«Мне нравится их химия с Капаненом. Джино хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Капанен может легко использовать свою скорость и получать от Малкина пасы на ход.
Их взаимодействие нас, безусловно, обнадёживает.
Макканну предстоит обследование на предмет травмы верхней части тела. Это неприятная новость — Джаред только-только восстановился после другого повреждения и по-человечески ему можно только посочувствовать.
Он добавляет нашей игре скорости, у него отличные атакующие инстинкты. Надеюсь, скоро мы получим о нём хорошие новости», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.
- 9 марта 2021
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:30
-
10:25
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:43
-
08:38
-
08:28
-
07:41
-
07:39
-
07:34
-
06:48
-
06:40
-
06:34
-
05:46
-
05:32
-
02:37
- 8 марта 2021
-
23:22
-
22:58
-
22:28
-
21:48
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:17