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Салливан: мне нравится химия Малкина с Капаненом, их взаимодействие обнадёживает

Салливан: мне нравится химия Малкина с Капаненом, их взаимодействие обнадёживает
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан поделился мнением об игре звена форварда Евгения Малкина в последних матчах сезона НХЛ.

«Мне нравится их химия с Капаненом. Джино хорош в прорыве и отлично видит площадку, поэтому, когда он оттягивает на себя внимание защитников, Капанен может легко использовать свою скорость и получать от Малкина пасы на ход.

Их взаимодействие нас, безусловно, обнадёживает.

Макканну предстоит обследование на предмет травмы верхней части тела. Это неприятная новость — Джаред только-только восстановился после другого повреждения и по-человечески ему можно только посочувствовать.

Он добавляет нашей игре скорости, у него отличные атакующие инстинкты. Надеюсь, скоро мы получим о нём хорошие новости», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ на русском языке.

«Малкин вернулся! Снова катается со своей грацией и силой!» У Евгения 6 очков в 4 матчах
С таким Малкиным «Питтсбург» ещё поборется за плей-офф.
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