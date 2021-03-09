The Hockey News: «Миннесота» ждала Капризова шесть лет, но ожидание того стоило

Обозреватель авторитетного заокеанского издания The Hockey News Стивен Эллис прокомментировал игру нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова, который лидирует в споре самых результативных новичков сезона.



«Капризов сделал «Миннесоту» лучше. Его приезда пришлось ждать шесть лет, но ожидание того стоило. Капризов оставил свой след в самом хоккейном штате, он уже изменил команду, которую называли скучной и посредственной. Осталась ли «Миннесота» реальным претендентом, реальной угрозой в Западном дивизионе после двух месяцев регулярного чемпионата? Скорее всего, нет. Но импульс, который привнёс Кирилл, сделал эту группу интересной: молодой русский забил шесть голов и набрал 19 очков в 21 матче, возглавив команду по результативности. Его 16 очков, набранных в равных составах, — это 13-е место в НХЛ, и всего на пять меньше, чем у лидера Патрика Кейна, которого считают претендентом на «Харт Трофи».



Его 3,24 очка, набираемые в среднем за 60 минут в равных составах, — здесь нет ничего особенного, даже среди новичков. Но всё, что касается игры Капризова в команде, которая без него испытывает большие проблемы с результативностью, нельзя игнорировать. И это одна из главных причин, по которой Кирилл является лучшим вариантом для вручения «Колдер Трофи».



Что делает Капризова таким интересным игроком? Посмотрите, как Патрик Кейн использует свои мягкие руки и быстрое катание, чтобы создать голевые моменты. А затем понаблюдайте за Капризовым, который делает это же каждый вечер. В КХЛ для него не редкостью были голы, когда он проходил через всю площадку, потому что мог понять и оценить ситуацию, когда ему лучше сыграть самому, а не делать передачу. Капризову не хватает габаритов, но он компенсирует это своей силой, не боится силовой борьбы у бортов.



Это тот тип форварда, которого так не хватало «Миннесоте» со времён Мариана Габорика. Парня, который может сильно удивить, но при этом будет стабильно играть в каждом матче. Пока что описание Капризова полностью совпадает с тем, как про него говорили скауты и специалисты. Осталось посмотреть, куда он сможет привести свою команду», — отметил Эллис.

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