«Красная Армия» подтвердила сообщение о смерти главного тренера Александра Левицкого

Главный тренер клуба МХЛ «Красная Армия» Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет, сообщается на официальном сайте команды.
«Александр Георгиевич с 2006 года работал в Хоккейной школе ЦСКА. В качестве главного тренера он трижды привёл к званию чемпионов России команду 2001 года рождения, многие из игроков которой ныне выступают за «Красную Армию». В сезоне-2018/2019 Александр Георгиевич входил в тренерский штаб «Красной Армии», а с 2019 года занимал должность главного тренера команды. Под его руководством армейцы в прошлом сезоне заняли третье место в Западной конференции и выиграли серию первого раунда плей-офф, прежде чем турнир был остановлен.
Кроме того, в сезоне-2018/2019 Александр Георгиевич входил в тренерский штаб юниорской сборной России (U18), завоевавшей серебро чемпионата мира в шведском Эрндшельсвике.
Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича. Мы скорбим вместе с вами. Надеемся, что «Красная Армия» в этом году сможет поднять над головой Кубок Харламова и посвятить его памяти Александра Георгиевича», — сказано в пресс-релизе клуба.
- 9 марта 2021
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:30
-
10:25
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:43
-
08:38
-
08:28
-
07:41
-
07:39
-
07:34
-
06:48
-
06:40
-
06:34
-
05:46
-
05:32
-
02:37
- 8 марта 2021
-
23:22
-
22:58
-
22:28
-
21:48
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:27
-
20:19
-
20:17