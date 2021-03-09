«Красная Армия» подтвердила сообщение о смерти главного тренера Александра Левицкого

Главный тренер клуба МХЛ «Красная Армия» Александр Левицкий умер в возрасте 56 лет, сообщается на официальном сайте команды.

«Александр Георгиевич с 2006 года работал в Хоккейной школе ЦСКА. В качестве главного тренера он трижды привёл к званию чемпионов России команду 2001 года рождения, многие из игроков которой ныне выступают за «Красную Армию». В сезоне-2018/2019 Александр Георгиевич входил в тренерский штаб «Красной Армии», а с 2019 года занимал должность главного тренера команды. Под его руководством армейцы в прошлом сезоне заняли третье место в Западной конференции и выиграли серию первого раунда плей-офф, прежде чем турнир был остановлен.

Кроме того, в сезоне-2018/2019 Александр Георгиевич входил в тренерский штаб юниорской сборной России (U18), завоевавшей серебро чемпионата мира в шведском Эрндшельсвике.

Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Александра Георгиевича. Мы скорбим вместе с вами. Надеемся, что «Красная Армия» в этом году сможет поднять над головой Кубок Харламова и посвятить его памяти Александра Георгиевича», — сказано в пресс-релизе клуба.