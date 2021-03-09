Кожевников: политики, которые отняли чемпионат мира у народа Беларуси, обязаны каяться

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал посещаемость матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и СКА (1-3).
«Для меня самое интересное в этой серии – 25 тысяч болельщиков на двух минских матчах. Белорусы – удивительный народ, у них нет большого баскетбола или футбола, но в хоккее они души не чают. За два матча Минск собрал больше, чем НХЛ за весь этот сезон! Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
8 марта минское «Динамо» обыграло СКА (2:1, 1-3) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. На встрече присутствовали 13056 зрителей. В третьем матче на «Минск-Арену» пришли 11913 человек. Общая вместимость стадиона – 15000 зрителей. Перед матчами минского «Динамо» сообщалось, что на арену смогут попасть до 12 тысяч человек.
- 9 марта 2021
-
13:05
-
13:00
-
12:31
-
12:21
-
12:15
-
12:00
-
11:35
-
11:08
-
11:00
-
10:55
-
10:30
-
10:25
-
09:50
-
09:25
-
09:00
-
08:43
-
08:38
-
08:28
-
07:41
-
07:39
-
07:34
-
06:48
-
06:40
-
06:34
-
05:46
-
05:32
-
02:37
- 8 марта 2021
-
23:22
-
22:58
-
22:28
-
21:48
-
21:19
-
21:16
-
21:05
-
21:00