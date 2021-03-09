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Кожевников: политики, которые отняли чемпионат мира у народа Беларуси, обязаны каяться

Кожевников: политики, которые отняли чемпионат мира у народа Беларуси, обязаны каяться
Хоккей / КХЛ 0
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Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал посещаемость матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и СКА (1-3).

«Для меня самое интересное в этой серии – 25 тысяч болельщиков на двух минских матчах. Белорусы – удивительный народ, у них нет большого баскетбола или футбола, но в хоккее они души не чают. За два матча Минск собрал больше, чем НХЛ за весь этот сезон! Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

8 марта минское «Динамо» обыграло СКА (2:1, 1-3) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. На встрече присутствовали 13056 зрителей. В третьем матче на «Минск-Арену» пришли 11913 человек. Общая вместимость стадиона – 15000 зрителей. Перед матчами минского «Динамо» сообщалось, что на арену смогут попасть до 12 тысяч человек.

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