Кожевников: политики, которые отняли чемпионат мира у народа Беларуси, обязаны каяться

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал посещаемость матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ между минским «Динамо» и СКА (1-3).

«Для меня самое интересное в этой серии – 25 тысяч болельщиков на двух минских матчах. Белорусы – удивительный народ, у них нет большого баскетбола или футбола, но в хоккее они души не чают. За два матча Минск собрал больше, чем НХЛ за весь этот сезон! Политики, которые отняли у народа Беларуси чемпионат мира, обязаны каяться», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.

8 марта минское «Динамо» обыграло СКА (2:1, 1-3) в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Гагарина. На встрече присутствовали 13056 зрителей. В третьем матче на «Минск-Арену» пришли 11913 человек. Общая вместимость стадиона – 15000 зрителей. Перед матчами минского «Динамо» сообщалось, что на арену смогут попасть до 12 тысяч человек.