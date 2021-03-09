Савицкис: у рижского «Динамо» трое кандидатов на пост главного тренера, Зубов один из них

Председатель совета директоров рижского «Динамо» Юрис Савицкис сообщил, что бывший защитник сборной России, ЦСКА и «Даллас Старз» Сергей Зубов является одним из претендентов на должность главного тренера.
«Зубов — один из кандидатов. Пока их трое. До назначения нужно подождать примерно месяц», — цитирует Савицкиса «РБК-Спорт».
В начале марта «Динамо» объявило, что не продлит контракт с Петерисом Скудрой. Во главе с ним «Динамо» в минувшем чемпионате заняло последнее место в Западной конференции, набрав 28 очков в 60 матчах регулярного чемпионата.
50-летний Зубов начал работу главным тренером в 2015 году в СКА, сменив в ходе «регулярки» Андрея Назарова. В 2017 году Зубов возглавил «Сочи» и тренировал команду три сезона. Сейчас он занимает должность в руководстве «Далласа».
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