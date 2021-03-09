Плющев: в эпизоде с голом минчан судьи проявили слабость. Там была игра в площади ворот

Заслуженный тренер России, бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев прокомментировал решающую шайбу минского «Динамо» в четвёртом матче серии со СКА (2:1, 1-3).

«Формально был контакт нападающего с вратарём. Есть пункт в правилах, что игрок атакующей команды должен избегать контакта с голкипером команды соперника. Момент получился очень непростым для принятия судейского решения.

Вообще, я бы сказал, что в нынешнем плей-офф судьи очень часто принимают спорные решения, некоторых из которых затем отменяет специальная комиссия. В этом эпизоде арбитры проявили слабость. После того как минчане подняли скандал по работе арбитров в предыдущей игре, они просто побоялись принять решение не в их пользу», — сказал Плющев «Чемпионату».