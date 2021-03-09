«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на четвёртый матч серии
Стали известны составы челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Трактор»:
Вилл (Федотов);
Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;
Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;
Бодров — Карпухин, Основин — Полыгалов – Косов;
Евенко, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Тарасов);
Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;
Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;
Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;
Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.
Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».
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