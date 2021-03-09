«Трактор» — «Салават Юлаев»: стали известны составы команд на четвёртый матч серии

Стали известны составы челябинского «Трактора» и уфимского «Салавата Юлаева» на четвёртый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Трактор»:

Вилл (Федотов);

Пилут — Манухов, Калинин — Бывальцев — Оберг;

Телегин — Бэйлен, Кравцов — Седлак — Гика;

Бодров — Карпухин, Основин — Полыгалов – Косов;

Евенко, Горюнов-Рольгизер, Тридчиков – Ильин – Шолохов.

«Салават Юлаев»:

Метсола (Тарасов);

Панин — Ларсен, Гранлунд — Маннинен — Хартикайнен;

Науменков — Коледов, Плэтт — Кадейкин — Жарков;

Алексеев — Бирюков, Кугрышев — Хохряков — Амиров;

Лисовец, Гиматов, Солодухин — Картаев — Башкиров.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».