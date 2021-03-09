Скудра — о рижском «Динамо»: мы так и не сыграли тем составом, что планировали

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра оценил выступление клуба в регулярном чемпионате КХЛ.

«Появились ли седые волосы после этого сезона? Седины и правда добавилось. Сезон получился неординарный. Если прокрутить его в памяти, то хорошо, что мы доиграли чемпионат. Какой бы ни был результат, были и позитивные моменты. Никто в Риге не мог представить, что сезон окажется таким сложным. В сентябре и октябре мы пережили очень тяжёлые моменты.

Ребята по ходу чемпионата начали болеть, команда дважды сажалась на карантин. Играть было некому, пошли технические поражения. Этот период продолжался два месяца. Ребята восстанавливались уже по ходу чемпионата и, если честно, нам пришлось их выпускать раньше, чем они были к этому готовы. Так или иначе, этот момент мы пережили. С середины ноября игра более-менее наладилась.

У рижского «Динамо» есть определённая политика клуба. Когда мы поняли, что не попадаем в плей-офф и восьмёрка ушла слишком далеко, пошла смена курса. Он отличался от курса, выбранного летом. В конце ноября мы стали выходить на матчи тем составом игроков, на которых надеялись. Тогда почувствовали, что можем улучшить результат. Но в этот момент пришлось задуматься об экономии, перестройке команды, смены поколения. Курс всегда задают руководители, а я с ним согласился. По ходу чемпионата у нас появилось много молодёжи и в целом латышских игроков. Так что составом, который планировали летом, мы так толком и не сыграли.

Было ли одновременное помещение Мэтта Уайта, Константина Комарека и Зака Митчелла в список отказов той самой разделительной чертой? Да, однозначно. Мы понимали, что тем самым и сэкономили деньги, и дали больше времени местным игрокам. Например, такому интересному центральному, как Янис Шваненбергс. Наверное, такие вещи должны происходить. Процесс смены поколения в рижском «Динамо» затянулся. Я рад, что мне удалось положить ему начало. Надеюсь, что клуб пойдёт в этом направлении и дальше», — приводит слова Скудры пресс-служба КХЛ.