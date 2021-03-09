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Форвард «Анахайма» Ракелль продлил результативную серию в НХЛ до 6 матчей

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» в Анахайме принимал «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился победой «уток» в овертайме со счётом 6:5.

Дубль в составе «Анахайма» оформил Рикард Ракелль. Данный матч стал шестым кряду, в котором форвард набирал очки и вторым подряд с заброшенными шайбами. В 26 матчах регулярного чемпионата он набрал 19 (6+13) очков.

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Рикард Ракелль был задрафтован «Анахаймом» в 1-м раунде под общим 30-м номером на Драфте 2001 года и всю свою карьеру провёл в системе данного клуба.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингз» снова сразятся друг с другом между собой. Встреча состоится 11 марта.